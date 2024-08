​L’AOP d’Ajaccio fait découvrir ses vins

Une douzaine de vignerons présents ce mardi soir

Chaque année, l’OIT met à disposition un chapiteau et un comptoir sur la place Foch durant deux soirées, une qui s’est déroulé le 16 juillet dernier et l’autre, prévue ce mardi 6 août à partir de 19h30. Le principe est simple : les visiteurs peuvent acheter à l’entrée, un verre, pour une modique somme de 5€ et peuvent aussi goûter l’ensemble des vins proposés à la dégustation par l’ensemble des vignerons. Un moment de partage, de convivialité, et de rencontres selon André Celli, Président de la Confrérie des Compagnons du Sciaccarellu : « Cette soirée, c’est avant tout l’occasion de faire découvrir nos nouveaux millésimes aux Ajacciens, mais aussi à l’ensemble des visiteurs. Il y a aura ce mardi, une douzaine de vignerons de l’AOP du Pays d’Ajaccio, qui seront là pour échanger, discuter, parler dans une ambiance festive. C’est une soirée toujours très attendue. Cette année, il y aura de nouveaux vignerons, qui ont rejoint récemment l’AOP d’Ajaccio ».



L’Appellation d’origine protégée Ajaccio a été reconnue officiellement en 1971. Elle compte aujourd’hui 250 hectares de vigne qui s’étendent sur des pentes granitiques des vallées du Prunelli, de la Cinarca, de la Gravona et du Taravu, Domaines et Clos entretenus et valorisés par 17 vignerons qui mettent à l’honneur les cépages autochtones corses dont deux emblématiques du territoire : le Vermentinu qui donne au vin blanc la minéralité et des notes de fleurs blanches et le Sciaccarellu, qui se distingue par sa robe claire, son caractère de petits fruits rouges, son bouquet intense et ses notes d’épices et de maquis.