​L’AC Ajaccio s’incline à Troyes (1-3)

Troyes – AC Ajaccio 3-1 (1-1)



Privé de huit joueurs pour cette première rencontre de l’année 2024, Olivier Pantaloni avait choisi de donner sa chance à la jeunesse ajaccienne avec les titularisations de Puch au milieu de terrain et de Soumano sur le côté droit de l’attaque acéiste. Le nouveau renfort Escartin en provenance de Brest était finalement sur le banc des remplaçants. En face pour Troyes, la nouvelle recrue offensive Elisor était bien titulaire en ce début de rencontre.

Mais ce sont bien les Ajacciens qui rentraient le mieux dans la partie. Bien organisés au milieu de terrain, l’AC Ajaccio monopolisait le ballon. La première occasion était d’ailleurs acéiste avec une reprise de Mangani aux 20 mètres à la suite d’un cafouillage après un centre de Youssouf, le ballon contré n’était pas loin de surprendre Alemdar, le portier troyen, alors que Touzghar aux aguets, aurait même pu bénéficier du contre (15e). Puis dans la foulée, sur un centre de Jacob, Soumano et Touzghar, à la lutte, se montraient dangereux sans toutefois pouvoir bénéficier du contrôle du ballon. Pendant ce temps, Jabol faisait parler toute sa classe au milieu de terrain, éclaboussant de tout son talent le premier quart d’heure de la partie.

Sur un contre anodin, Troyes allait se créer la plus belle occasion de la première mi-temps. Elisor lançait Said dans le dos de la défense ajaccienne, qui prenait le meilleur sur Youssouf et se présentait tout seul face à Mathieu Michel : mais le portier ajaccien bien sorti gagnait fort heureusement son duel face à l’attaquant troyen (28e). Quelques minutes plus tard, Elisor toujours lui, alertait Chavalerin, qui d’une touche de balle astucieuse trouvait Said, bien seul dans la surface ajaccienne. L’attaquant troyen plat du pied, enroulait bien sa frappe et trompait ainsi Mathieu Michel impuissant (32e). Troyes retrouvait de l’allant mais pas pour longtemps. Jabol toujours lui éliminait deux joueurs troyens avant d’adresser un ballon parfait dans la course de Valentin Jacob, qui d’un superbe tir enroulé aux 20 mètres, trouvait le chemin de l’égalisation (42e). Imparable et mérité.





Troyes reprend l’avantage

Au retour des vestiaires, Troyes allait cependant reprendre l’avantage sur un super mouvement collectif, Chavelerin trouvait Bruus esseulé dans la surface ajaccienne, qui d’un tir puissant arrivait à tromper Mathieu Michel (46e). Les Rouge et Blanc se faisaient surprendre dès le début de la 2e période. Kanté, d’une frappe aux 25 mètres faisaient également passer des frissons au sein de la défense ajaccienne (53 e) . Troyes était définitivement revenu avec des meilleures intentions en cette 2e période. Les Ajacciens essayaient alors de réagir.

Sur un coup-franc excentré, Soumano de la tête trompait Alemdar mais le juge de touche levait finalement son drapeau pour un hors-jeu peu évident (66e). Et c’est Troyes qui allait finalement faire le break après un raid de Said, l’attaquant troyen pas attaqué par la défense ajaccienne, prenait ses responsabilités : sa frappe au ras du poteau de Michel permettait ainsi à Troyes de prendre le large (71e).

Semblant manquer de jus, l’ACA n’arrivait alors plus à se créer de situations intéressantes. Relégué à la 8e place du championnat de Ligue 2, les Ajacciens tenteront de réagir dans 10 jours lors d'un nouveau déplacement à Dunkerque.