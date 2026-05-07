​I Scacchi Aiaccini : le pari réussi du retour au cœur d’Ajaccio

Au 3, rue Docteur-Versini, en plein cœur d’Ajaccio, les regards sont rivés sur les échiquiers. Dans le calme presque solennel d’un tournoi de blitz, seules les pendules qui claquent et le glissement des pièces troublent le silence. Une cinquantaine de joueurs, enfants, adolescents, adultes ou passionnés de longue date, se font face dans une concentration absolue. Depuis son installation en centre-ville au début du mois de janvier, I Scacchi Aiaccini – l’Échecs Club ajaccien – semble avoir retrouvé un nouvel élan.



Pour Lauren Giudicelli, trésorière du club, ce déménagement marque bien davantage qu’un simple changement d’adresse. « On ouvre une nouvelle page », résume-t-elle. Après plusieurs années passées route du Vittulu, loin du centre et de ses flux quotidiens, le club ressentait le besoin de se rapprocher des Ajacciens. Une volonté rendue possible grâce au soutien de la municipalité et à une mobilisation collective qui a permis de transformer un ancien local en véritable maison des échecs.



Le résultat est spectaculaire. En quelques mois seulement, les effectifs ont bondi. Le club, qui comptait environ 90 licenciés avant son arrivée en centre-ville, approche désormais les 150 adhérents. « On observe une augmentation d’environ 50 %, notamment grâce à l’arrivée de nouveaux adultes », souligne Lauren Giudicelli. Si les jeunes restent majoritaires, le nouvel emplacement a changé la donne : la proximité, l’accessibilité et la visibilité du lieu attirent désormais un public beaucoup plus large.



Car au-delà du jeu, c’est un véritable espace de vie qui a pris forme. Les nouveaux locaux, entièrement rénovés, s’étendent sur près de 250 m². Trois salles, un espace d’accueil, une cour intérieure, un coin convivialité : tout a été pensé pour accueillir les joueurs dans les meilleures conditions. Pendant plusieurs semaines, bénévoles et entreprises locales se sont relayés pour remettre les lieux en état. « Beaucoup nous ont aidés, parfois même gratuitement. C’est un vrai projet collectif », insiste la trésorière. Mise aux normes, éclairage, peinture, sécurité, climatisation : l’ancien local a été totalement métamorphosé.



L’âme du club repose justement sur cet esprit collectif. Chaque jour, à partir de 15h30, les portes s’ouvrent aux habitués comme aux curieux. Les enfants suivent des cours structurés selon leur niveau, encadrés par les formateurs du club, tandis que les adultes disposent de créneaux spécifiques, notamment le vendredi soir. Le samedi est davantage consacré au jeu libre et à la pratique loisir. Entre les séances d’apprentissage et les compétitions, les générations se croisent autour des échiquiers dans une ambiance conviviale.



Le retour en centre-ville a aussi modifié la relation du club avec son environnement. Les commerçants du quartier ont rapidement relayé l’installation de l’association et contribué à renforcer sa visibilité. « Aujourd’hui, les parents restent, les gens passent, discutent… On est devenu un vrai lieu de vie », observe Lauren Giudicelli. Une évolution qui traduit le changement de dimension du club, désormais pleinement intégré à la vie du centre-ville ajaccien.