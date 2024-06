​Football : l’AC Ajaccio rétrogradé en National par la DNCG

Après une saison difficile au plan sportif, les ennuis se multiplient pour l’AC Ajaccio. Auditionné ce jeudi par la Direction nationale de Contrôle et de Gestion (DNCG) de la Ligue Football professionnelle, le club ajaccien vient d’être rétrogradé en National. Un véritable coup de massue, pour le club, qui avait dégagé la saison dernière, un excédent positif de 3,1 millions d’euros et qui vient de publier un communiqué dans lequel il rappelle que « L’AC Ajaccio était auditionné aujourd’hui par la Direction nationale du Contrôle de Gestion dans le cadre de l’examen de sa situation pour la saison sportive 2024-2025. À l’issue de cette audition, la DNCG a prononcé une relégation de l’AC Ajaccio. Cette décision intervient à la suite de la présentation d’un budget qui permettrait à l’ACA de continuer à évoluer dans le monde professionnel. Cela nécessite cependant la production d’éléments complémentaires. La direction du club va interjeter appel de cette décision pour fournir les documents requis et apporter une entière satisfaction à la DNCG dans les prochains jours."éM. Fattaccioli, vice-président du club en charge des finances, s’est engagé auprès de la DNCG pour apporter les éléments demandés dans le délai imparti. Les dirigeants demeurent confiants pour le passage du club en appel et pour sa réintégration dans le championnat de Ligue 2 » ajoute le club.Alors que la reprise de l’entraînement est fixée au 8 juillet et la reprise du championnat de Ligue 2 au 17 août, et alors même que l’ACA est toujours à la recherche d’un entraîneur, pour remplacer Olivier Pantaloni, cette nouvelle sonne comme un terrible coup de massue pour les supporters ajacciens. Il faudra attendre les motivations de la DNCG pour comprendre les raisons de cette décision.La vente de Tim Jabol-Folcarelli pas encore finalisée pour Auxerre, ainsi que les documents complémentaires évoqués par le club ajaccien pourront-ils suffire à inverser la décision de la DNCG ?Réponse dans les prochains jours.