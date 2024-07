​Football : Mathieu Chabert, nouvel entraîneur de l’AC Ajaccio

Après avoir rencontré et échangé avec plusieurs entraîneurs dont Laurent Battles, Olivier Echouafni ou encore Xavier Collin, l’AC Ajaccio et Johan Cavalli, le responsable sportif ont finalement jeté leur dévolu sur Mathieu Chabert, l’ancien entraîneur du Mans. Âgé de 45 ans, Mathieu Chabert avait fait accéder le Sporting Club de Bastia en National 1 puis en Ligue 2 avant d’être remercié en septembre 2021, après une seule victoire en 9 journées de championnat.



Un entraîneur déterminé à entraîner l'ACA, quelle que soit la division



Il avait ensuite la Berrichonne de Châteauroux en National avec de prendre les rêves du club de Dunkerque, qu’il avait fait accéder en Ligue 2 après une seconde place obtenue en 2023. Après son limogeage du club nordiste, il était l’entraîneur du club du Mans la saison dernière avec un bilan de 7 victoires, 3 nuls et défaites à son actif.



Le club ajaccien, relégué en National par la DNCG ces derniers jours, a fait appel de la décision et devrait connaître son sort vers la mi-juillet. Une décision que ne semble pas vouloir attendre le nouveau coach ajaccien, visiblement déterminé à prendre les rênes de l’ACA, quelle que soit la division où le club rouge et blanc évoluera.



Il aura la lourde tâche de prendre la suite d’Olivier Pantaloni, qui avait réussi à ancrer le club au niveau professionnel et à rebâtir une équipe compétitive qui va connaître de nombreux bouleversements dans les semaines à venir. Un groupe dont la reprise est fixée au lundi 8 juillet.