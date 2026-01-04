​Farine, pain et savoir-faire : la filière locale à l’honneur à Ajaccio à l’occasion des 5e Rendez-vous de l’alimentation durable

Du grain au pain, sous les yeux du public



À quelques mètres du moulin, l’autre temps fort de la matinée se jouait autour des tables de dégustation. Les apprentis boulangers, cuisiniers et pâtissiers de l’école hôtelière d’Ajaccio ont proposé au public des pains confectionnés à partir de ces farines locales. Servis avec des produits du marché, notamment des fromages, ces dégustations ont permis de boucler la démonstration : celle d’un circuit court, concret et accessible. « Il ne s’agit pas seulement de produire, mais de sublimer le travail des agriculteurs dans l’assiette », souligne Pascal Agostini. « C’est aussi notre rôle de former les futurs professionnels à cette logique. »



Une nécessité plus qu’une tendance



Au-delà de l’aspect pédagogique, le message est clair : le retour aux céréales locales et aux circuits courts n’est plus une option. « C’est une nécessité », insiste le directeur. « Entre les enjeux climatiques et les questions de santé publique, il est essentiel de repenser notre manière de produire et de consommer. » Même constat du côté de Ruth Stegassy, qui voit dans ces initiatives une manière concrète de préserver la biodiversité cultivée tout en redonnant du sens à l’agriculture locale.



Cette matinée marquait le coup d’envoi d’une journée plus large, rythmée par des conférences, une masterclass et une grande rencontre autour de l’histoire des céréales au Palais des Congrès, animées notamment par Caroline Tafani, Raphaël-Pierre Bianchetti, Fabrice Fenouillère, directeur du Parc Galea ainsi que d’Eric Birlouez, célèbre sociologue de l’agriculture et de l’alimentation. Avec un message bien limpide : relocaliser, transmettre et, surtout, bien manger.