​Deux pompiers de la base de Solenzara à l’assaut du Kilimandjaro pour une mission humanitaire

Mais, pour y arriver et avant de rencontrer les responsables de l’association et les enfants de la région, les trois sportifs devront d’abord réussir l’ascension de la montagne, la plus haute d’Afrique, culminant à 5 895 mètres dont le principal danger est « le mal des montagnes » ; un ensemble de symptômes physiologiques, pouvant survenir à partir de 2 500 mètres, causés par la diminution de la pression atmosphérique et de la teneur en oxygène à mesure que l’on s’élève en altitude. Ils peuvent donner maux de tête, nausées, étourdissements et même causer œdème cérébral ou pulmonaire et entrainer la mort dans les pires situations :

Une ascension qui va débuter le 4 novembre pour se finir au mieux le 10 novembre et qui se fera avec un guide confirmé et plusieurs porteurs pour assister la délégation insulaire. Après la rencontre avec les enfants et les responsables de l’association AADJT, les trois pompiers remettront ensuite un chèque pour finaliser la construction de l’école.

Pour ce beau projet humanitaire, outre les entreprises locales, chacun peut également y participer avec une cagnotte en ligne (

) qui permettre de financer et de faire vivre cette école.

« Pour atteindre le sommet, il y a 5 routes possibles, nous avons choisi de passer par la voie Machamé. Elle est classée parmi les voies de difficulté moyenne à élevée car elle comporte des sections plus raides et rocheuses par rapport à d’autres voies, ce qui peut la rendre plus difficile pour certains alpinistes Mais, en raison de sa difficulté, elle offre une ascension plus progressive et une bonne adaptation à l’altitude, ce qui peut réduire les risques de mal des montagnes et augmenter les chances de succès ».