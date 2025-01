​Cross : près de 300 participants pour la 40e édition du "Mémorial Alain Le Moal"

Présidé par Michel Huertas, son dynamique président, le Cercle Athlétique Ajaccien a été fondé en 1969 par Alain Le Moal, il y a plus de 50 ans. Depuis la disparition de ce dernier, le club ajaccien perpétue la mémoire de son emblématique fondateur par une course de cross qui se déroule quasiment sans interruption depuis 40 ans. Un record de longévité, comme l’explique l’actuel président du CAA : « C’est un moment fort de notre club, même si nous organisons également d’autres compétitions comme des trails et une course pédestre. Mais cette année, c’est un moment encore plus spécial avec cette 40e édition. Un des frères d’Alain Le Moal viendra spécialement de Paris lui rendre hommage en compagnie d’autres anciens athlètes. »



Un cadre connu et apprécié des Ajacciens

Cette année encore, le succès devrait être au rendez-vous avec la participation attendue de près de 350 participants, venus de l’ensemble des clubs de la Corse mais également de non-licenciés, qui veulent rendre hommage à leur façon ou passer un moment agréable sur un terrain d’entraînement bien connu des joggeurs ajacciens : « Le cadre est connu et apprécié de tous les Ajacciens. C’est un chemin facile d’accès, vallonné, agréable avec une vue sur les montagnes. C’est un terrain d’entraînement très prisé des Ajacciens et c’est une des raisons du succès et de la longévité de cette épreuve. »



Qui succèdera à Pierre-Olivier Bruschi ?

Une année sur deux, l’épreuve sert de qualification régionale pour les championnats de France de la discipline et est donc ouverte à l’ensemble des catégories. Le matin, ce sont les jeunes et les filles qui ouvriront le bal après la traditionnelle épreuve de cani-cross, avec des distances allant de 1,240 km à 6 km pour l’épreuve senior/master femmes. Après les poussins, benjamins, minimes et cadets, l’épreuve phare du cross long de 9,310 km partira sur les coups de 15 h ce dimanche. C’est Pierre-Olivier Bruschi (GFCA Athlétisme) qui avait remporté l’épreuve l’année dernière en 33’51 devant Sébastien Pinschina et Christophe Brunerie, les pensionnaires du CA Propriano.