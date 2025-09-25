​Course pédestre - Une 35e édition de la "Paolina" placée sous le signe des hommages

Un hommage également à Thierry Mondoloni



Une manifestation à vocation historique, encore plus marquée cette année pour le tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli : « Etant originaire de Morosaglia, son village natal, cela nous tient à cœur de développer ce côté historique. Le vendredi après-midi, nous avons ainsi organisé un challenge inter-écoles, avec un Trivial Pursuit, sur le thème de Pasquale Paoli avec les écoles d’Ile Rousse, Belgodère et Morosaglia ».



Plus d’une centaine de bénévoles seront mobilisés pour cette course, qui a la particularité d’être la seule à se dérouler sur route ouverte, avec une problématique de sécurité poussée à son paroxysme. Une dizaine de motos sont ainsi mobilisés pour assurer le suivi des athlètes ainsi que des voitures d'accompagnateurs. Cette année, un hommage particulier sera également rendu à Thierry Mondoloni, accompagnateur sur le parcours et décédé tragiquement en 2024. Un trophée en son nom sera ainsi remis au club représentant le plus grand nombre d’athlètes lors de la course. D’autre part, le CO Porticcio déposera une stèle vendredi après-midi en son honneur.