​Course pédestre - Une 35e édition de la "Paolina" placée sous le signe des hommages

C’est en individuel par 2, par 8 ou en équipe de 8, ou en run and bike que vont s’élancer les 300 participants attendus cette année pour la traditionnelle épreuve de la « Paolina ». Une course pédestre de 70 km avec 1 800 m de dénivelé positif entre L’Isula et Morosaglia qui aura lieu ce samedi 27 septembre avec un top départ donné à 7h depuis le port de la cité balanine.
Une manifestation à la vocation à la fois sportive et culturelle comme l’explique Pierre-François Cristiani, le président de l’Associu Spurtiva a Paolina et organisateur de l’épreuve : « On a repris le parcours du retour des cendres de Pasquale Paoli (en 1889) avec une marche commémorative pour la première édition de 1989. Suite à cette marche, on a transformé cet évènement en course sportive et culturelle. Depuis 2010, une nouvelle équipe a repris le flambeau et organise cette course en commémorant ce retour des cendres »
Une manifestation à la vocation à la fois sportive et culturelle comme l’explique Pierre-François Cristiani, le président de l’Associu Spurtiva a Paolina et organisateur de l’épreuve : « On a repris le parcours du retour des cendres de Pasquale Paoli (en 1889) avec une marche commémorative pour la première édition de 1989. Suite à cette marche, on a transformé cet évènement en course sportive et culturelle. Depuis 2010, une nouvelle équipe a repris le flambeau et organise cette course en commémorant ce retour des cendres »
Un hommage également à Thierry Mondoloni
Une manifestation à vocation historique, encore plus marquée cette année pour le tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli : « Etant originaire de Morosaglia, son village natal, cela nous tient à cœur de développer ce côté historique. Le vendredi après-midi, nous avons ainsi organisé un challenge inter-écoles, avec un Trivial Pursuit, sur le thème de Pasquale Paoli avec les écoles d’Ile Rousse, Belgodère et Morosaglia ».
Plus d’une centaine de bénévoles seront mobilisés pour cette course, qui a la particularité d’être la seule à se dérouler sur route ouverte, avec une problématique de sécurité poussée à son paroxysme. Une dizaine de motos sont ainsi mobilisés pour assurer le suivi des athlètes ainsi que des voitures d'accompagnateurs. Cette année, un hommage particulier sera également rendu à Thierry Mondoloni, accompagnateur sur le parcours et décédé tragiquement en 2024. Un trophée en son nom sera ainsi remis au club représentant le plus grand nombre d’athlètes lors de la course. D’autre part, le CO Porticcio déposera une stèle vendredi après-midi en son honneur.
Une manifestation à vocation historique, encore plus marquée cette année pour le tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli : « Etant originaire de Morosaglia, son village natal, cela nous tient à cœur de développer ce côté historique. Le vendredi après-midi, nous avons ainsi organisé un challenge inter-écoles, avec un Trivial Pursuit, sur le thème de Pasquale Paoli avec les écoles d’Ile Rousse, Belgodère et Morosaglia ».
Plus d’une centaine de bénévoles seront mobilisés pour cette course, qui a la particularité d’être la seule à se dérouler sur route ouverte, avec une problématique de sécurité poussée à son paroxysme. Une dizaine de motos sont ainsi mobilisés pour assurer le suivi des athlètes ainsi que des voitures d'accompagnateurs. Cette année, un hommage particulier sera également rendu à Thierry Mondoloni, accompagnateur sur le parcours et décédé tragiquement en 2024. Un trophée en son nom sera ainsi remis au club représentant le plus grand nombre d’athlètes lors de la course. D’autre part, le CO Porticcio déposera une stèle vendredi après-midi en son honneur.
-
Lutte contre l’emprise mafieuse : les collectifs se constituent en coordination antimafia et annoncent une manifestation en novembre
-
A màghjina - Stretta di u Vechju Bastia à a prima mattina
-
U tempu in Corsica
-
Ajaccio : La fête de Terre Corse de retour aux Salines ce samedi
-
Feux de forêts : 138 incendies cet été en Haute-Corse et 535 hectares ravagés par les flammes