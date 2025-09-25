CorseNetInfos
​Course pédestre - Une 35e édition de la "Paolina" placée sous le signe des hommages


Patrice Paquier Lorenzi le Jeudi 25 Septembre 2025 à 10:50

Comme chaque année depuis 35 ans, l’Associu Spurtiva a Paolina organise une course pédestre à vocation culturelle. Plus de 300 participants sont attendus ce dimanche lors des 70 km entre l’Isula et Morosaglia sur différents formats. Cette année, l’association va rendre hommage au tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli ainsi qu’à Thierry Mondoloni, accompagnateur tragiquement décédé sur l’épreuve en 2024.



Près de 300 participants sont attendus pour cette 35e édition de la Paolina.
C’est en individuel par 2, par 8 ou en équipe de 8, ou en run and bike que vont s’élancer les 300 participants attendus cette année pour la traditionnelle épreuve de la « Paolina ». Une course pédestre de 70 km avec 1 800 m de dénivelé positif entre L’Isula et Morosaglia qui aura lieu ce samedi 27 septembre avec un top départ donné à 7h depuis le port de la cité balanine.

Une manifestation à la vocation à la fois sportive et culturelle comme l’explique Pierre-François Cristiani, le président de l’Associu Spurtiva a Paolina et organisateur de l’épreuve : « On a repris le parcours du retour des cendres de Pasquale Paoli (en 1889) avec une marche commémorative pour la première édition de 1989. Suite à cette marche, on a transformé cet évènement en course sportive et culturelle. Depuis 2010, une nouvelle équipe a repris le flambeau et organise cette course en commémorant ce retour des cendres »

Un hommage également à Thierry Mondoloni

Une manifestation à vocation historique, encore plus marquée cette année pour le tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli : « Etant originaire de Morosaglia, son village natal, cela nous tient à cœur de développer ce côté historique. Le vendredi après-midi, nous avons ainsi organisé un challenge inter-écoles, avec un Trivial Pursuit, sur le thème de Pasquale Paoli avec les écoles d’Ile Rousse, Belgodère et Morosaglia ».
 
Plus d’une centaine de bénévoles seront mobilisés pour cette course, qui a la particularité d’être la seule à se dérouler sur route ouverte, avec une problématique de sécurité poussée à son paroxysme. Une dizaine de motos sont ainsi mobilisés pour assurer le suivi des athlètes ainsi que des voitures d'accompagnateurs. Cette année, un hommage particulier sera également rendu à Thierry Mondoloni, accompagnateur sur le parcours et décédé tragiquement en 2024. Un trophée en son nom sera ainsi remis au club représentant le plus grand nombre d’athlètes lors de la course. D’autre part, le CO Porticcio déposera une stèle vendredi après-midi en son honneur.





