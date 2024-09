​Ajaccio : une fête du sport dopée par l’effet "JO Paris 2024"

Délocalisée place Miot pour cause de travaux au Diamant, la manifestation annuelle « Associ in Festa », organisée par la Ville d’Ajaccio a encore attiré plusieurs milliers de visiteurs, pour la seule journée de samedi. À cette occasion, une quarantaine d’associations sportives, mais aussi culturelles, voire sociales, s’étaient donné rendez-vous pour se faire connaître et aller à la rencontre d’un public jeune, comme l’explique Olivier Bernardini, dirigeant au sein de l’ACA Basket-Ball : « C’est un moment essentiel de notre club en ce début de saison. Nous y participons chaque année depuis la création du club. C’est un rendez-vous qui nous permet d’attirer beaucoup d’enfants au sein de notre club aussi bien chez les filles que les garçons. On ne peut découvrir le sport qu’en le pratiquant. C’est pour cela que nous avons installé des paniers à toutes les tailles pour élargir le champ sur les catégories de jeunes ».



Affluence au rendez-vous



Une affluence au rendez-vous à en voir les nombreux enfants, mais également adultes, tenter leur chance sur les quelques paniers installés face à la mer. Et, qui seraient encore plus nombreux cette année, après avoir suivi les Jeux Olympiques de Paris 2024 et les performances de l’équipe de France, battue seulement en finale par la Team USA : « On l’a fortement ressenti. Les parents nous le disent. Les enfants ont regardé les Jeux Olympiques à la télévision et ont découvert, comme cela, le Basket-Ball pour certains et cela leur a donné envie de le pratiquer. La finale de la France face aux USA a été particulièrement regardée et on s’attend vraiment à un nombre record de licenciés pour notre club, en cette année post-JO ».



Pas de loin de là, Frédéric, papa de de Jonathan, 7 ans, observe avec attention les paniers du club ajaccien : « Il hésite, mais je pense qu’on va aller jeter un coup d’œil ! Il ne fait que me parler de Basket—Ball depuis les JO. On a suivi la compétition à 5 mais aussi en 3X3 et je pense qu’il va changer de sport et s’y mettre. C’est lui qui décide de toute façon, la seule condition c’est qu’il pratique une discipline, pas question de rester devant la tablette tous les soirs à la maison ! ».