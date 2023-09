​Ajaccio : un projet inclusif innovant au sein du collège Arthur Giovoni

Lundi matin, 8h30, les classes du collège Arthur Giovoni débutent leur cours dans les différentes salles. Mais, dans la salle 108 de l’établissement ajaccien, un enseignant de l’école des Cannes, et une éducatrice spécialisée accueillent quelques élèves, qui souhaitent faire le point sur leur week-end et se confient sur quelques difficultés rencontrées, d’ordre pédagogique ou même personnel. Ce dispositif, unique à Ajaccio, permet à des enfants, souffrant de troubles du comportement et de la conduite, scolarisés dans les classes du collège, de bénéficier d’un accompagnement individualisé à la demande comme l’explique Jean-Philippe Agresti, Recteur de l’Académie de Corse : « Il y a un dispositif à l’école des Cannes, qui est une plateforme, qui accompagne les enfants qui ont des troubles du comportement et de la conduite. Après ils vont au collège où s’opère une prédétermination pour savoir s’ils vont dans une classe SEGPA (NDLR Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté) ou si les équipes pédagogiques savent qu’ils avaient le potentiel pédagogique pour s’en sortir en 6e et ils étaient obligés de les retenir une année supplémentaire en CM2, par un redoublement, pour espérer qu’ils gagnent en maturité pour continuer ! On a donc travaillé en étroite collaboration avec le CNR (Conseil National de la Refondation) pour mettre tous les partenaires autour d’une table comme l’ARSEA, l’ARS, les Inspecteurs d’Académie, les responsables du Collège et de l’école, pour réfléchir à savoir comment on peut accompagner ces élèves et arrêter de faire du déterminisme. Nous avons donc décidé ensemble de poursuivre le dispositif, mis en place à l’école des Cannes, et de l’étendre au Collège Artur-Giovoni ».



Un accompagnement individualisé pour chaque enfant

Concrètement un enseignant du 1er degré spécialisé et une éducatrice sont présents au sein de l’établissement le lundi matin et la toute la journée du jeudi, chaque semaine durant toute l’année scolaire. Un projet qui a demandé également une logistique importante avec la mise à disposition d’une salle, aménagée avec toute une gamme d’outils et de matériaux pour aider ces jeunes à gérer leurs émotions et anxiétés en fonction des situations. Henri Mercuri, enseignant spécialisé à l’École des Cannes et à l’initiative du projet en partenariat avec l’Inspection Académique et le CNR se réjouit de sa mise en place au collège du Finosello : « Ils sont dans des classes normales, et quand cela ne va pas ou quand ils rentrent de week-end, ils viennent nous voir pour parler des difficultés qu’ils rencontrent. Ils retrouvent de la sérénité avant de retrouver paisiblement leur classe normale. Cela fait 18 ans que je suis enseignant spécialisé, et nous avons travaillé depuis plusieurs années avec l’Académie pour la mise en place de ce dispositif et je suis certain que tout le monde y sera gagnant et en premier lieu les élèves ».



Ancien Directeur de l’EREA, Rodrigue Boivent, le Principal du Collège, qui connaît bien ces enfants, a répondu favorablement aux sollicitations des différents partenaires : « L’École des Cannes ayant déjà ce dispositif et étant une école de secteur de notre collège, c’est vrai que c’était regrettable de voir ces élèves seulement accompagnés jusqu’en CM2, outre ce que peuvent proposer les partenaires médico-sociaux et la classe de SEGPA. Au sein de l’Éducation nationale, il n’y avait plus de suivi particulier. Ayant travaillé moi-même en ITEP (NDLR Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique), j’ai trouvé tout à fait naturel de réfléchir à ce dispositif qui puisse permettre de renforcer la réussite de ces élèves. Il faut aussi penser à la Prévention pour éviter une rupture dans la scolarité parce qu’un élève n’arrive pas à gérer ses émotions qui puissent entraver sa scolarité. La présence d’éducateurs et d’enseignants spécialisés dans l’établissement peut permettre effectivement de travailler en lien avec les équipes éducatives et de prévenir les crises et de favoriser la réussite. Nous avons discuté avec les équipes pédagogiques, et le fait d’accueillir des spécialistes pour prodiguer des conseils et former nos équipes a été accueilli très positivement ».



Raphaëlle Galanti, la Directrice de l’École élémentaire Pascal Paoli, qui accueillent deux classes Ulis (Unités localisées pour l'inclusion scolaire), se félicite également de ce prolongement de l’accompagnement de ces jeunes : « Le fait d’amener leur ancien maître et leur éducateur qu’ils ont déjà côtoyé au sein de notre école, jusqu’au Collège rassure les enfants, mais également leurs parents, car cela permet de désamorcer certaines situations. Il faut savoir aussi que ces enfants avaient l’habitude d’être scolarisés dans des classes de 8/9 élèves et qu’ils sont désormais dans des classes qui approchent la trentaine d’élèves et cela peut être très perturbant pour certains ».



Pour l’année scolaire à venir, 8 enfants sont concernés par ce dispositif au sein du Collège Arthur-Giovoni d’Ajaccio, qui, selon les résultats obtenus, pourrait être amené à évoluer plus largement au sein de l’Académie de Corse.