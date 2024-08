​Ajaccio s’apprête à accueillir les championnats du monde d’apnée AIDA

Depuis plusieurs années, les apnéistes corses s'illustrent tant au niveau national qu'international, remportant de nombreux podiums. C'est donc tout naturellement que le site d'Ajaccio a été choisi pour accueillir les 33e championnats du monde AIDA, comme l'explique Abdelatif Alouach, responsable de « Cormorant Freediving » : « Il faut savoir que nous parcourons le monde depuis plusieurs années pour participer à des compétitions internationales, et que nous avons vanté les mérites de notre ville comme un spot d'apnée exceptionnel, qui n'a rien à envier à d'autres. Nous avons l'un des plus beaux golfes du monde, très abrité, avec peu de courant, une température élevée de la mer en surface et peu de vent. Cela fait plusieurs années que nous organisons des compétitions régionales et nationales. Les responsables de la fédération internationale AIDA sont venus voir par eux-mêmes et ont accepté de nous confier cette organisation, ce qui nous rend très fiers. »



Une pléiade de champions en Corse

Véritable place forte de l'apnée mondiale, « The Cormorant Freediving » et l'Apnea Club Ajaccien regorgent désormais de talents et de multiples champions nationaux et internationaux. Ceux-ci seront présents du 3 au 15 septembre prochain pour tenter de ramener le plus de titres possibles. Parmi eux, outre Abdelatif Alouach et Chantal Marzin, co-organisateurs de l'événement, figurent également Nicolas Jaouen, Anne-Sophie Passalboni, Brigitte Banegas, ou encore Dimitri Chavasse, pour ne citer qu'eux tant la liste est longue.



Pour Chantal Marzin, également présidente de la commission régionale d'apnée, « il y a une dynamique importante au niveau de l'apnée insulaire depuis plusieurs années, avec des athlètes et un encadrement très impliqués dans la vie associative, et les performances viennent tout naturellement. La moitié des équipes de France sont constituées d'athlètes insulaires. Nous avons formé des juges, des instructeurs, et des encadrants pour monter en qualité. De plus, le site d'Ajaccio est un véritable atout, permettant des entraînements de qualité tout au long de l'année. C'est l'un des meilleurs spots mondiaux. Nous mesurons la chance que nous avons de pouvoir pratiquer notre discipline ici et sommes heureux d'accueillir le monde de l'apnée chez nous, à Ajaccio. »



Pour cet événement international, le quai des Torpilleurs du Port Charles Ornano vivra au rythme des championnats du monde, avec l'installation d'un village le temps de la compétition, où une multitude de stands aux inspirations diverses seront présents. Une cérémonie d'ouverture prometteuse inclura une parade en mer ainsi que dans la Vieille Ville. Au programme de ces championnats du monde, quatre disciplines (poids constant, monopalme, bipalme, immersion libre sans palmes) pour femmes et hommes, et une cinquantaine d'encadrants de toutes nationalités.



Enfin, il est à noter la présence continue et en relais du service de médecine hyperbare de l'Hôpital d'Ajaccio, considéré comme l'un des plus avancés en termes de technologie, pour assurer la sécurité de la compétition.