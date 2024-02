​Ajaccio : la statue de Napoléon Premier consul bientôt remplacée par une copie

Marie-Laure Mattei-Mosconi, la directrice des patrimoines de la Ville d’Ajaccio se félicitait de la qualité et du professionnalisme des équipes présentes sur place, mais aussi du respect des délais de restauration : « Il a fallu trois semaines pour restaurer la statue originale, les autres bas-reliefs et le gouvernail. Le moulage et la réalisation des empreintes auront duré près de deux semaines. Il faudra un mois pour refaire le moule. Concernant la réalisation de la copie, nous l’avons commandée en poudre de marbre pleine. La Ville d’Ajaccio a vraiment consenti de gros efforts financiers pour que la copie soit le plus proche possible de l’originale. Il faudra 3 mois qu’elle soit complètement sèche. D’autre part, nous allons devoir reconstruire un mur en brique, à l’intérieur du piédestal, pour fixer les bas-reliefs et remettre le couvercle. À ce moment-là, nous pourrons alors installer cette copie de la statue à son emplacement initial ».

Les Ajacciens devraient pouvoir découvrir la réalisation de l’atelier Prométhée, avant le début de l’été 2024. L’originale devrait être, quant à elle, définitivement installée dans le hall de mairie courant avril.