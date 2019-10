​ACA : Matteo Tramoni rempile, Lisandru avec les pros…

Le feuilleton qui concerne les deux frères Tramoni, très convoités durant l’intersaison a connu un épilogue heureux en début d’après-midi au stade François-Coty. Certes, il s’agit d’un temps relatif compte tenu de la qualité des deux joueurs. Il n’empêche que Matteo (20 ans en janvier prochain) et Lisandru (17 ans en avril) seront encore acéistes quelques temps. Christian Leca, président de l’ACA a annoncé le prolongement du contrat de l’aîné (qui courait jusqu’à la fin juin 2020) pour une saison supplémentaire. « C’est le fruit, rappelle Christian Leca, d’une longue discussion avec ses agents, sa famille et lui-même. Assez perturbé par l’intersaison, Matteo a trouvé de la sérénité. Cette décision, officialisée ce jour mais prise il y a déjà quelques temps, lui permet d’évoluer à son meilleur niveau. »





Avec deux buts et deux passes décisives à son actif, Matteo Tramoni revient bien.

Le cas de Lisandru, de trois ans son cadet, est différent.

Actuellement en sélection avec les U17, la pépite « bianca è rossa » s’entraîne depuis plus de deux semaines avec les pros. Un premier contrat professionnel pourrait être envisagé en juin prochain… « C’est un joueur au potentiel très fort mais il est stagiaire et ne peut pas partir dans un autre club français. Il est aussi très convoité mais il ne s’agit pas de lui faire brûler les étapes. Il pourrait faire son apparition en Ligue 2 mais tout dépend de lui. La concurrence est très rude. À lui de montrer ses qualités. »





Concernant d’éventuels départs à court terme de l’un des deux frères, le président ajaccien s’est voulu rassurant pour les supporters : « ce n’est pas à l’ordre du jour. On ne bradera ni l’un ni l’autre, l’objectif est que Matteo poursuivre sur sa lancée et que Lisandru porte le maillot de l’ACA en pro. On étudiera, le cas échéant, toutes les offres mais nous ferons au mieux dans l’intérêt du club et des deux joueurs. »

Il y a fort à parier que Matteo et Lisandru se retrouvent ensemble en Ligue 2 sous les couleurs de l’ACA d’ici la fin de la saison.

C’est en tout cas le souhait de tout le peuple « biancu è rossu »…