​« Imaziren » a mis le feu aux Médiévales de Levie

Un Dragon plus vrai que nature



Au son des tambours et des percussions, les parades médiévales ont rythmé ces trois jours de festivités, avec notamment la participation de la Compagnie Gueule de Loup, celle de Lilamayi, de Mademoiselle Paillette, ainsi que des Sbandieratori d’Arezzo. Le public a pu admirer l’art et la manière dont ces derniers manient leurs drapeaux dans des chorégraphies impressionnantes. Parmi les nouveautés, le spectacle de la compagnie Vortex a captivé petits et grands avec leur show « Wanderers », mettant en scène un dragon autonome de quatre mètres de long et deux mètres de haut, qui rugit, crache du feu, et interagit avec les spectateurs. Henri, un quinquagénaire en vacances en Corse, raconte : « Nous sommes en vacances depuis une semaine près de Porto-Vecchio et avons entendu parler de cet événement. Nous avons sacrifié un jour de plage pour venir ici, et nous ne le regrettons absolument pas. Les parades sont grandioses, les décors féériques, et les enfants sont ravis. C’est parfait ! »