Le communiqué



Cette élection n’est pas une simple question électorale ! c’est tout d’abord une réponse politique aux choix de société.



Alors que la casse sociale initiée par les gouvernements Sarkozy, Hollande bat son plein avec le président Macron, alors qu'Ajaccio et sa périphérie sont livrées aux spéculateurs et bétonneurs de tous ordres, Inseme à manca - Ensemble à gauche propose une stratégie, celle de construire avec toutes les énergies collectives et individuelles un avenir commun, permettant à chacun de trouver sa place dans une société solidaire. II est important que les citoyens s’impliquent dans la vie politique. Les élections municipales sont l’occasion d’ouvrir cette perspective, avec une liste de large rassemblement et que nous proposons d’appeler « Ajaccio Ville Solidaire ».



Une liste citoyenne, sociale, laïque, écologique et démocratique, composée de femmes et d'hommes investis dans leur vie quotidienne au service de la cité et de l'intérêt général.



Une liste citoyenne porteuse des valeurs de gauche, en rupture avec les approches traditionnelles essentiellement partisanes.



Après de longues années d’échecs, de recul de la gauche, d’individualisme, de casse des acquis sociaux, de destruction de notre environnement, nous devons montrer une autre image que celles des pratiques électorales de l’union de la gauche. Les schémas tactiques d’un autre siècle tuent l’espoir d’un véritable changement.



Les convergences sont possibles. Pour cela nous proposons la constitution d’une liste en rupture avec les politiques libérales d’austérité, en rupture avec le social libéralisme. Contre le capitalisme.



Une liste renouvelée, rajeunie, de large rassemblement, respectueuse de la diversité, soutenue par les organisations, les mouvements, les associations, favorable à cette alternative portant ces valeurs de gauche.



Plusieurs axes seront proposés dans différents domaines de la vie publique quotidienne, notamment :



La gratuité des transports urbains, la priorité donnée au logement social de qualité sur le logement spéculatif, une régie municipale de l'eau, un centre de santé communal, une maison des associations sur le principe de la cogestion municipalité/associations, ... »



Cette proposition « Ajaccio Ville solidaire » et la stratégie qui va avec, sera soumise à la discussion avec les forces de progrès, partis politiques, syndicats, associations qui se reconnaissent dans cette démarche pour qu'à Ajaccio vivent demain les valeurs d’une gauche qui renoue avec l’idée d’émancipation et d’intérêt général.