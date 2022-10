journée de la biodiversité au Corsica Zoo le 5 novembre

Une journée découverte de la faune insulaire se déroulera le 5 novembre prochain au Corsica Zoo,.

On pourra assister à des ateliers de découverte de la tortue d'Hermann et du Milan royal avec la présence d'un animateur du CEN qui révèlera presque tous les secrets de la faune locale.

La journée est organisée avec l'association U Pettirossu - Centre de sauvegarde pour la faune sauvage en Corse et Corsica Zoo et le soutien de la DREAL Corse et Office de l'Environnement de la Corse animation dans le cadre des PNA Milan et Tortue d'Hermann