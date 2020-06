#iwas : la fédération du PCF de Haute Corse exprime son soutien total aux jeunes communistes

Dans un communique la fédération du PCF de Haute Corse exprime son soutien aux jeunes communistes de Haute Corse et du mouvement IWas qui auraient été sommés, par une patrouille de police, d’interrompre un affichage dénonçant les violences policières, la casse du service public, le racisme, les violences sexistes.

Ils feront l’objet d’une convocation au commissariat et risquent une amende de 1500 euros alors que les murs de la ville sont en cette période électorale couverts d’affiches. Cette sévérité à l’encontre des jeunes communistes est d’autant plus choquante qu’elle semble très sélective. En effet on entend rarement que les auteurs de graffitis de toutes sortes, souvent racistes, fassent l’objet de telles poursuites.

En conséquence la fédération du PCF de Haute Corse exprime son soutien total aux jeunes communistes et demande à ce qu’aucune poursuite ne soit engagée contre eux.