Zonza se souvient de la Grande Guerre : Conférence et cérémonies pour le 11 novembre



En unissant histoire et mémoire, la commune de Zonza se prépare à commémorer le 11 novembre avec une programmation riche et significative. À 16 heures, une conférence intitulée "Rencontre-débat sur le thème de 14-18 : La Grande Guerre en Corse. Entre histoire et mémoire" prendra place en salle du conseil municipal de la mairie de Zonza. Animée par Sébastien Ottavi, professeur d’Histoire agrégé et membre du comité scientifique du Musée de la Résistance corse, la conférence promet d'offrir un regard éclairant sur cette période cruciale.

En parallèle, la commune organisera une cérémonie commémorative du 11 novembre à 10h à Zonza, honorant le souvenir des soldats tombés au combat. Une cérémonie simultanée se tiendra également à Santa Lucia di Portivechju, soulignant l'importance de se souvenir et de rendre hommage aux héros de la Grande Guerre.