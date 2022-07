Xavier Lejeune élu président de la Fédération Cinov PACA Corse

Un objectif : construire collectivement la région Sud

Dans le cadre de son élection, le nouveau président de la Fédération régionale Cinov PACA-Corse souhaite poursuivre et améliorer les actions menées par son prédécesseur Frédéric Bœuf. « Je mesure pleinement la charge et l’importance de cette fonction à laquelle je donnerai toute mon attention », déclare Xavier Lejeune.

Pour le nouveau président de la Fédération régionale Cinov PACA-Corse, les

entreprises de la prestation de services intellectuels se doivent d’être au cœur

des politiques publiques à l’heure de la relance. « Nos TPME, par leur ancrage au

cœur des territoires, leur proximité et leur indépendance, sont des atouts considérables. Elles sont aussi porteuses de solutions efficientes pour nous aider collectivement à prendre les bonnes décisions. En ce sens, la Fédération régionale Cinov PACA-Corse souhaite apporter son expertise et son savoir-faire en contribuant à l’élaboration des programmes politiques régionaux », indique Xavier Lejeune.



Xavier Lejeune a fait ses armes au sein d’un petit bureau d’études techniques spécialisé dans les fluides. Il rejoint ensuite COGEMA, un bureau d’études de taille plus importante que le précédent dans lequel il découvre le nucléaire, avant d’intégrer l’entreprise Sulzer (Suisse), spécialisée dans les technologies de pompage, d'agitation, de séparation, de mélange et d'application de fluides de tout type.Il a ensuite mis ses compétences au service de grandes sociétés telles que Spie Trindel, Crystal Armand Inter Chauffage et réalisé de nombreux projets avant de racheter, en 2011 avec son ami Serge Zany, PLB Energie Conse. Ce bureau d’études, situé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), est spécialisé dans l’ingénierie thermique et fluide.Consécutivement, il intègre la Fédération Cinov « dont les valeurs sont en parfaite adéquation avec les [siennes] » et pour laquelle il s’est montré très actif jusqu’à devenir, aujourd’hui, président de sa branche régionale PACA-Corse.