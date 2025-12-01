CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Pour contenir le surtourisme, la Corse peut-elle s'inspirer de ce qui se fait ailleurs ? 17/11/2025 Corte - L’hiver s’installe avec la première neige sur le Monte Ritondu 17/11/2025 SC Bastia : Réginald Ray, le vrai retour… 17/11/2025
Les brèves

Xavier Emmanuelli : pour la LDH Corsica, "un homme au service de l'Homme"  17/11/2025

Xavier Emmanuelli nous a quittés. La ligue des droits de l’homme salue la mémoire de ce militant infatigable qui a lutté sans relâche contre la marginalisation des précaires et la solitude des pauvres, quels que soient leur origine, leur genre, leur âge. Impliqué dans des missions humanitaires à l’étranger, fondateur de Médecins sans frontière et créateur du SAMU social à Paris, il était toujours disponible pour soutenir les femmes et les hommes engagés dans ces mêmes combats en Corse. Alors que les inégalités ne cessent d’augmenter et la misère de s'enkyster dans la société, Xavier Emmanuelli va nous manquer. Nous ne devons rien oublier de l’héritage humaniste qu’il nous lègue.

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos