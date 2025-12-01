Xavier Emmanuelli : pour la LDH Corsica, "un homme au service de l'Homme"

Xavier Emmanuelli nous a quittés. La ligue des droits de l’homme salue la mémoire de ce militant infatigable qui a lutté sans relâche contre la marginalisation des précaires et la solitude des pauvres, quels que soient leur origine, leur genre, leur âge. Impliqué dans des missions humanitaires à l’étranger, fondateur de Médecins sans frontière et créateur du SAMU social à Paris, il était toujours disponible pour soutenir les femmes et les hommes engagés dans ces mêmes combats en Corse. Alors que les inégalités ne cessent d’augmenter et la misère de s'enkyster dans la société, Xavier Emmanuelli va nous manquer. Nous ne devons rien oublier de l’héritage humaniste qu’il nous lègue.