XXIIe rencontres inter-confréries de Piana : Une journée dédiée aux vocations sacerdotales et à la fraternité

Sous la présidence de Monseigneur François Bustillo, la XXIIe rencontre Inter-Confréries de Piana pour les vocations sacerdotales se tiendra le dimanche 30 juillet à l'Église Santa Maria Assunta de Piana. La journée débutera à 10h avec une rencontre spéciale entre les confréries venues de différentes régions de l'île et l'Évêque de Corse. À 10h15, une procession d'entrée solennelle sera suivie à 11h par la célébration eucharistique.

Après l'office et la procession dans les rues de Piana, la municipalité offrira un apéritif. Les consœurs, confrères et accompagnants se retrouveront à 13h15 pour le traditionnel déjeuner, offrant ainsi l'occasion de partager un moment de joie et de fraternité entre les participants. Les membres des confréries ainsi que les fidèles souhaitant soutenir les vocations sacerdotales seront chaleureusement accueillis dans la cité des Calanches. Il est à noter la participation exceptionnelle à cette journée de la musique municipale d'Ajaccio.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le 06 81 64 82 69.