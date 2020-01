Week-end sportif sur Via Stella les 31 janvier et 1er février avec les matchs du GFCA Handball et du GFCA Volley en direct

Vendredi 31 janvier à 20h15 : Coupe de France de handball - GFCA / PSG

Club de Nationale 1 et "petit poucet" de la compétition, le GFCA Handball, déjà auteur d'un exploit au tour précédent en éliminant un club de l'élite, Istres, affronte le PSG et ses stars mondiales comme les frères Karabatic, Luc Abalo ou le danois Mikkel Hansen !

C'est le match événement de ces 8èmes de finales de Coupe de France, l'occasion de quitter le terrain "habituel" du Pascal Rossini pour s'installer dans un Palatinu certainement survolté !



Commentaires : Xavier Pierlovisi et Pierre Pietri, dirigeant du club, assistés sur le terrain de Pascale Paumier et Jean-Pierre Leca

Samedi 1er février janvier à partir de 19h45 : Ligue A de volley-ball - GFCA Tours

Après un début de saison difficile, les hommes de Frédéric Ferrandez se sont repris avec notamment une victoire contre le Paris Volley, mais restent sur une défaite sèche contre le club de Montpellier pour le compte la 12èmejournée.

Calés en milieu de tableau, avec un match en retard, le GFCA affronte dans 15 jours le club de Tours, équipe en forme s'il en est et actuel second du classement derrière Rennes, pour le compte de la 18ème journée de championnat.

Un match difficile que les ajacciens tenteront de remporter dans leur antre du Palatinu, avec le soutien d'un public toujours "à fond" derrière son équipe...

Commentaires : Xavier Pierlovisi et Jean-François Exiga, assistés sur le terrain de Pascale Paumier et Jean-Pierre Leca