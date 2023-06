Ville-di-Pietrabugno : un concert de l'ensemble vocal bastiais Ars Musica

Les quatre chanteurs de l'ensemble vocal bastiais, spécialisés dans les styles baroque et renaissance, invitent le public à découvrir leur dernière "offrande musicale". Après une série de concerts caritatifs à Erbalonga au profit de l'A.P.E.E.M. pour la protection de la nature, à Cervione pour l'association Corse Ukraine, et à Saint-Antoine à Bastia pour soutenir la communauté franciscaine, Ars Musica propose deux nouvelles représentations. Rendez-vous est donné le 2 juillet à 17h à l'église de Saint-Pierre de Luri, au profit de la paroisse, et le 7 juillet à 18h à l'église de Sainte-Lucie de Ville di Petrabugno pour l'association "Corse Ukraine".

Ces concerts, toujours offerts gratuitement par Ars Musica, offrent un moment musical de qualité. Au programme, un Stabat Mater, un extrait d'un oratorio comprenant un Tantum Ergo tiré d'un manuscrit franciscain d'Alziprato, ainsi que les "Lamentations de Jérémie", trois œuvres écrites par la cheffe de chœur. Une version de "Ciucciarella" sera également proposée au public. Pierre Vallecalle assurera, en plus de sa participation en tant que chanteur, la partie d'orgue lors de ces instants musicaux, pour le plus grand plaisir des auditeurs.