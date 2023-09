Vide-grenier à Migliacciaru : Un beau succès pour l'Association pour le Don de sang de la Plaine Orientale

Le dimanche 10 septembre 2023 restera gravé dans les mémoires comme une journée exceptionnelle pour l'Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale (ADSBPO). Le vide-grenier organisé par l'association a connu un succès retentissant, rassemblant la communauté locale sur la place du marché à Migliacciaru. Dès l'aube, une équipe de bénévoles dévoués s'est activement mise au travail pour transformer la place du marché en un véritable paradis des chineurs. Avec plus de 80 stands, le vide-grenier était prêt à accueillir une grande variété d'articles, des antiquités aux objets artisanaux en passant par les vêtements vintage et les bibelots rares. La place du marché était animée par une atmosphère électrique tout au long de la journée, attirant plusieurs centaines de visiteurs curieux de dénicher des trésors et de faire des trouvailles uniques. Outre son aspect commercial, l'événement a été l'occasion pour l'ADSBPO de sensibiliser les visiteurs à l'importance du don de sang et à son impact crucial sur la vie des patients dans le besoin. Le vide-grenier a également renforcé les liens au sein de la communauté, permettant aux exposants et aux visiteurs de partager des histoires, d'échanger des idées et de célébrer l'esprit de solidarité. L'association a reçu un soutien considérable de la part du personnel et des élus de la commune de Prunelli di Fiumorbu, démontrant ainsi la confiance et l'attachement qu'elle suscite.





L'ADSBPO exprime sa profonde gratitude envers tous les bénévoles qui ont consacré leur temps et leur énergie pour faire de cet événement un succès indéniable. Cette journée spéciale renforce la détermination de l'association à promouvoir le don de sang bénévole tout en contribuant à la vie communautaire de Migliacciaru. Elle espère que cet événement incitera davantage de personnes à devenir donneurs de sang bénévoles.