Vide-Dressing de Biguglia : L'événement shopping du 19 novembre

Vous êtes passionné de mode et à la recherche de bonnes affaires ? Ne manquez pas l'immense vide-dressing qui se tiendra à la salle des fêtes de Biguglia le dimanche 19 novembre 2023 !



Cet événement incontournable promet d'être une véritable caverne d'Ali Baba pour les amateurs de mode, où vous pourrez dénicher des vêtements, des accessoires et bien plus encore, à des prix défiant toute concurrence. De plus, cette démarche est éco-responsable, car les vêtements sont de seconde main, mais en excellent état, voire neufs. Que vous soyez à la recherche de pièces vintage uniques, de vêtements de créateurs à prix réduits ou simplement d'une journée agréable entre amis à la découverte de nouvelles créatrices corses, ce vide-dressing répondra à toutes vos attentes.



Des exposants de toute la région seront présents, proposant une variété incroyable d'articles pour tous les goûts et tous les budgets. L'ambiance sera conviviale et animée, avec des ateliers pour les enfants, des défilés de mode, un stand de voyance, de beauté, ainsi que de délicieuses options de restauration et de boissons disponibles sur place. Une tombola avec de magnifiques lots sera organisée au profit de l'association Inseme, qui aide les personnes malades à se déplacer sur le continent.



C'est une excellente occasion de passer une journée de dimanche agréable en famille ou entre amis, tout en trouvant des pépites à ajouter à votre garde-robe. Le vide-dressing ne se concentrera pas seulement sur les vêtements pour adultes, mais offrira également une sélection spéciale pour les enfants, contribuant ainsi à une mode plus durable. L'entrée est gratuite, alors venez nombreux et préparez-vous à découvrir une expérience de shopping unique et excitante. Nous avons hâte de vous accueillir.