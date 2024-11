Vescovato : La Sant'andria au profit des restos du cœur.

Dans le cadre de la Sant’Andria, l’association Corsican Bobbers Crew organise ce samedi 30 novembre de 9h à 19h sur le parking du magasin U de Vescovato une collecte de denrées alimentaires non périssables, de produits d’hygiène et tous produits bébé ainsi qu’enfants de tous âges. Afin de partager un moment convivial, pour chaque don l’association offrira une collation : café, thé, gâteaux, croissants et jus de fruits. La Corsican Bobbers Crew a pour but de favoriser la collaboration entre divers motards de la Corse à travers l'appui logistique de ses différents membres : organisation de randonnée moto, de rencontres avec d'autres clubs de moto, d'évènements à but culturel, sportifs et caritatifs autour de la moto et pour aider les personnes hospitalisées.