Ventiseri : la 2ème édition de "Puetissimu" revient ce 14 mai

La commune de Ventiseri et « La Maison de la Poésie de Corse » organisent ce dimanche 14 mai la 2ème édition de «Puetissimu ».



A l'occasion de cette journée aura lieu l'inaugureront d'un sentier poétique qui portera le nom du résistant au pseudonyme « Couturier », né Charles Jean Simonpoli, poète, enfant de la commune, mort en héros, fusillé en 1944 dans la forêt de Fontainebleau. Né le 19 janvier 1911 à Ventiseri, il fut poète, directeur de la revue Les Cahiers de poésie. Employé à la Bibliothèque Nationale à Paris, il fut radié en 1943 pour avoir refusé de travailler avec un officier allemand. Recherché par la Gestapo, arrêté en avril 1944, il fut fusillé le 21 juillet suivant à Arbonne-la-Forêt (Seine-et-Marne) dans la forêt de Fontainebleau. Après la guerre, la mémoire du FTP Simonpoli fut honorée à Ventiseri d’après des témoignages produits par Gérôme Bouda dans son film «Ghjuvà est mort »(2011).



La cérémonie d'inauguration du sentier poétique aura lieu à 17h en présence du Maire de Ventiseri François Tiberi, de Norbert Paganelli, président de La Maison de la poésie de Corse, de la Collectivité de Corse, des élus, des officiels invités et du public.



Ce sentier poétique serpente dans le village avec 11 haltes informatives. La première est scellée devant la maison natale de Charles Jean Simonpoli.



A l’occasion de cette 2ème édition de « Puetissimu », un concours de poésie a été organisé à l’adresse des élèves des écoles, collège et lycée de la plaine en liaison avec la Maison de la poésie de Corse.



De grands auteurs/poètes seront présents durant cette journée, notamment :

Marianghjula Antonetti-Orsoni, lauréate 2023 de A Casa di a Puisia di a Corsica (session langue corse) Sonia Moretti, Prix de la Collectivité territoriale de Corse en 2009

Tittò Limongi Prix du livre corse 2022

Après de nombreuses animations en journée, voir programme ci-dessous, en soirée aura lieu le concert de Benoit Doremus, concert gratuit, offert par la municipalité.

Auteur, compositeur, interprète, c’est le chanteur Renaud qui a produit son 1er album. Francis CABREL lui a offert offre les premières parties de ses concerts en tournée et l’enseignement de l’écriture aux stagiaires de son association « Voix du Sud » à Astaffort. Benoit Doremus est aussi « allé » dans l’espace, puisqu’il était le choix musical du spationaute Thomas Pesquet lors de ses missions à bord de l'ISS, la station spatiale européenne.

Il sera en concert pour la première fois en Corse.