Venaco : trois démissions au conseil municipal

des dossiers de l’ancienne mandature qui étaient en souffrance, et qui ont pu être finalisés, la restauration et l’extension de la couverture de la gendarmerie, la rénovation du club de l’amitié, la réfection du presbytère et de la chapelle Ste Catherine, le diagnostic de l’Eclairage Public,

des opérations qui ont débutées comme la mise en œuvre d’une maison des Services Publics « France Services », le lancement d’une charte paysagère et architecturale, la réalisation d’une base d’adresse locale avec l’adressage des quartiers, des rues, des voies et des lieux dits, le traitement des termites du bâtiment communal, l’actualisation du diagnostic et du schéma directeur en eau potable réalisé en 2013,

des projets qui sont d’ores et déjà financés ou en instruction par les partenaires financiers, et qui devront se concrétiser prochainement, tels que la restauration et l’aménagement de la ruelle, de la placette et de la fontaine « A Licciola », la réfection du revêtement du parking « A Sulia », à Serraggiu, la rénovation de l’Eclairage Public en LED, où la commune a été retenue dans l’appel à projets lancé par l’Agence de l’Urbanisme de la Corse, la signalétique de la traversée du village, la recherche d’eau souterraine, la réhabilitation des infrastructures d’Eau Potable, l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques autour de l’Eglise St Michel où un avant-projet concernant sa restauration a été élaboré.

Au printemps 2020, les venacaises et venacais nous ont élus pour les représenter au sein du Conseil Municipal.Nous avions répondu favorablement à la main tendue de Michel Mezzadri, qui reposait sur un projet de mandature établit sur des bases claires, et connues de tous.Celui-ci déterminait la répartition des rôles de chacun, la mise en place d’une nouvelle méthode de travail et la transition de la fonction de maire durant la mandature.Ainsi, une équipe avait été conjointement constituée, même si pour notre part, nous aurions souhaité que cette union soit beaucoup plus large pour notre village.L’ambition portait uniquement sur le développement et le dynamisme de Venaco.Plus de deux années, d’un engagement total et sincère, au service des venacaises et des venacais, dans le respect de l’intérêt général.Plus de deux années d’écoute, de partage et de rencontre avec la population.Aujourd’hui, en conscience et en respect des valeurs que nous portons, nous avons pris la décision de démissionner de nos mandats de conseillers municipaux. Nous considérons que l’accord moral que nous avions convenu en 2020 avec le maire décédé, et qui avait été validé par le vote des électeurs, n’a pas été respecté lors de l’élection du nouveau maire.S’agissant de cette élection municipale complémentaire, nous déplorons l’usage de basses manœuvres électorales d’un autre âge que nous pensions révolues dans notre commune.En nos qualités de conseillers municipaux et d’adjoints, notre implication a été totale dans la définition et la mise en œuvre :Nous avons également veillé à préserver l’équilibre financier de notre commune. Le montage de l’ensemble des dossiers financés à 80 et 90% par la Collectivité de Corse, le Comité de Massif, l’Office de l’Environnement de la Corse, l’Agence de l’Urbanisme, l’Etat, l’Agence de l’Eau ont permis de ne pas recourir à l’emprunt, ni de procéder à aucune augmentation de la fiscalité, pour le financement de la part communale.C’est avec la sérénité que nous confère le sentiment du devoir accompli et le respect des engagements pris devant les électeurs en 2020, que nous mettons fin à notre mandat.Viscéralement attaché à notre village, nous resterons des administrés attentifs et concernés par l’évolution et le développement futur de notre commune.