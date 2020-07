Venaco : L'exposition évolutive "Entretemps" vous accueille jusqu'au au 20 septembre

L’association Casell’arte, partenaire de l’opération met à disposition de l’association arterra des espaces d’exposition intérieurs et extérieurs pour promouvoir la dynamique engagée, selon la base line de l’association, L’art comme expérience du paysage, inscrire l’art dans le paysage, en renouvelant nos expériences par une intensification de la relation à celui-ci.

"La singularité de notre démarche est d’associer artistes, artisans, paysagistes et étudiants en arts de l’université de Corse autour d’expositions annuelles itinérantes conçues pour donner corps aux projets artistiques. - on lit dans un communiqué - Cette année l’exposition évolutive ENTRE-TEMPS... ; qui relie espaces intérieurs et extérieurs permet d’accompagner la réalisation des processus artistiques pendant la durée de la saison estivale avec pour point d’orgue les Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2020."