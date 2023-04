Véhicule de France 3 Corse incendié à Ajaccio : Le STC condamne

Dans la nuit du samedi 22 avril, un véhicule de France 3 Corse Via Stella, qui stationnait dans le centre ville d'Ajaccio, a été incendié. Dans un communiqué le STC de France 3 Corse condamne cette action, "qu'il s'agisse d'un simple acte de vandalisme, ou beaucoup plus grave d'un acte délibéré et malveillant."



Le communiqué



France 3 Corse Via Stella a toujours été à l'écoute et au service de tous les Corses. Durant les heures les plus sombres de notre histoire, votre télévision n'a eu de cesse de donner la parole à toutes les mouvances politiques, associations et même aux mouvements militaro politiques. Nous, rappelons que si certains ont des dissensions avec France 3 Corse Via Stella, ils peuvent le faire savoir de manière ouverte et déclarée. Le STC apporte soutien le plus entier aux personnels de France 3 Corse et sera toujours et plus que jamais, à leur côté. Indè à notte di sabatu di u 22 d’aprile, un veiculu di France 3 Corse Via Stella, chì staziunava in u centru cità d'Aiacciu, hè statu incendiatu. U STC di France 3 Corse cundanna st’azzione, ch'ellu si tratta di un simpliciu attu di vandalismu, o assai più grave di un attu diliberatu è malvaghju. France 3 Corse Via Stella hè sempre statu in ascoltu è à u sirviziu di tutti i Corsi. Mentre e più ore bughje di a nostra storia, a vostra televisione ùn hà avutu di cessa di dà a parola à tutte e muvenze pulitiche, assuciazione è ancu à i muvimenti militari pulitichi. Noi, richjamemu ch'è cusì certi anu e dissensione incù France 3 Corse Via Stella, ponu fà lu sapè di manera aperta è dichjarata. U STC arreca sustegnu u più intieru à i persunali di France 3 Corse è serà sempre è più ch'è mai hà u so latu.