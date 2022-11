Valincu : Une formation au diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social

Le centre de formation Aflokkat ouvre une formation préparant au Diplôme d’Accompagnant éducatif et social dans le Valincu. Cette formation initiale d’une durée d’un an, prise en charge par la Collectivité de Corse, alterne entre apports théoriques et stages pratiques et a pour objectif de répondre aux besoins du territoire sur un métier en tension. La rentrée aura lieu le 12 décembre prochain et les inscriptions sont ouvertes.









Conditions d’accès à la formation

Ce parcours est accessible sans conditions de diplôme et sur dossier de candidature.





Informations pratiques :

Début de la formation : 12 décembre 2022

Fin de la formation : 14 décembre 2023

Certification : Diplôme d’Etat d’Accompagnant éducatif et social de niveau 4

Lieu de la formation : Mairie de Viggianello