À l’occasion de la Toussaint, le réseau de bus VIABASTIA de la CAB met en place une navette gratuite du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre inclus vers le cimetière de l’Ondina. Départs toutes les 30 minutes depuis le Cimetière de Montesoru : • Départs Cimetière Montesoru : 8h30 à 11h30 - 13h30 à 16h30. •
Départs Cimetière Ondina : 9h à 12h - 14h à 17h.
Circuit : Cimetière de Montesoru, Route Royale, Hôpital, Cimetière de l’Ondina
Les informations et horaires sont à retrouver sur le site de la CAB : www.bastia-agglomeration.corsica