Utopia Corsica : «Des mesures basculantes pour une Corse Habitable»

Utopia Corsica croit en l’intelligence collective et s’engage auprès de militants et d’organisations de la société civile pour promouvoir leur coopération face aux défis de notre temps dont les urgences climatiques et sociales et la montée de l’extrême droite qui ébranle les valeurs humanistes.Partager l’idée d’une meilleure coopération au sein de la société civile, c’est l’objet du café citoyen qui est prévu ce 28 février 2023 de 18 à 20 heures au théâtre San Angelo. Nous pourrons échanger sur la thématique «Des mesures basculantes pour une Corse Habitable». Notre intention à terme est de réunir cet été un forum pour créer un Archipel des bonnes volontés de Corse pour partager nos expériences et nos actions pour une Corse vivable.