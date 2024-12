- une équipe dédiée,

- une approche personnalisée, en coordination avec nos meilleurs experts,

- un supplément de satisfaction pour les clients des experts comptables.

Pour se connecter : https://execo.urssaf.fr

C’est sur la base d’un niveau élevé d’exigence et d’un objectif partagés -fluidifier la gestion de leurs dossiers communs- que l’Urssaf Corse propose à son partenaire privilégié, l’ordre régional des experts comptables de Corse -CROEC-, un service dédié à la résolution de cas n’ayant pu être résolus en ligne.Mis en production en novembre, le service se présente sous la forme d’un portail dédié, accessible aux cabinets comptables implantés en Corse et gérés par l’Urssaf Corse, pour tous leurs clients gérés par l’Urssaf.Innovante, sur mesure et entièrement gratuite -comme tous les services de l’Urssaf-, l’offre permet en outre de détecter d’éventuelles anomalies et de minorer les erreurs. En bref, de générer un supplément d’efficacité pour les experts comptables, au profit de leurs entreprises et clients.Pour quels types de situation ?Problèmes techniques, urgents ou complexes mais aussi les demandes de rendez- vous pour une revue de dossiers, besoins d’informations, de formation législative ou réglementaire.Les avantages :