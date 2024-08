La septième édition de l'Urban Trail Aiaccina se tiendra le dimanche 22 septembre 2024 au Complexe Sportif Pascal Rossini. Cet événement convivial et ludique rassemblera sportifs et amateurs avec deux parcours adaptés en milieu urbain et naturel : un trail de 12 km et une marche de 5 km.



Les inscriptions sont désormais ouvertes sur le site www.sportimers.com.