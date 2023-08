Les inscriptions et réinscriptions administratives pour l’année 2023/2024 se feront en ligne ont reprisAvant toute inscription administrative, il est indispensable de s’acquitter de la CVEC , une contribution financière destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention.Pour les personnes ayant besoin d’un accompagnement, l'Université de Corse complète son accueil par un guichet d’informations sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, dans le Hall du bâtiment Desanti (administration | BU), Campus Grimaldi, Corti.