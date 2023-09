Une soirée 100% chauve-souris à Patrimonio

Le Groupe Chiroptères Corse, le Grand site de France Conca D’Oru, vignoble de Patrimonio-Golfe de St Florent proposent ce samedi 16 septembre à 19h30 à la Maison des vins une soirée 100% chauve-souris avec conférence et débat, court-métrage, film et une balade nocturne acoustique. Une soirée GRATUITE ouverte à tous (se munir d’un pull et d’une lampe frontale). Renseignements au 07.81.25.65.67.