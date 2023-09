Une rentrée spéciale au Centre Culturel Anima de Prunelli di Fium'Orbu : Un nouveau directeur pédagogique et une offre élargie

La rentrée 2024 au centre culturel Anima s'annonce particulière à plus d'un titre. En effet, en janvier prochain, l'école de musique Anima célébrera son 30e anniversaire depuis son ouverture. Un événement marquant qui voit désormais des enfants d'anciens élèves, devenus parents, suivre les cours de musique ainsi que d'autres ateliers tels que l'aquarelle, le théâtre et les arts visuels.



Cette rentrée revêt également une importance particulière car un nouveau directeur pédagogique, Sacha Duchaine, prendra ses fonctions le 1er janvier 2024. Il succèdera à Olivier Van der Beken, qui a été présent depuis les débuts de l'école de musique et du centre culturel Anima, tout en conservant les directions générale et artistique. Le centre culturel espère ainsi une nouvelle phase de développement pour les enseignements artistiques en Plaine Orientale. Pour les élèves, cette rentrée est aussi spéciale, avec un éventail d'activités formatrices et enrichissantes. L'école compte actuellement 350 élèves, et cette année apporte son lot de nouveautés, notamment dans le domaine musical. Avec l'arrivée de Sacha Duchaine, de nouveaux cours de trompette, de cor d'harmonie, de MAO (musique assistée par ordinateur) et de coaching de groupe sont proposés. En guitare moderne, un nouveau professeur, Nicolas Torracinta, rejoint l'équipe. Du côté du théâtre, une classe d'éveil au théâtre est ouverte aux enfants de moyenne et grande section de maternelle. Pour de plus amples informations et les inscriptions, rendez-vous sur le site centreculturelanima.fr, contactez le centre au 04 95 56 26 67 ou adressez un e-mail à anima.lazaarhassna@gmail.com.