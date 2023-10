Une nouvelle magistrate à la Chambre régionale des comptes Corse

La chambre régionale des comptes Corse a renforcé ses effectifs en 2023 avec la création d’un quatrième poste de magistrat rapporteur, en sus de celui de président de section. La juridiction a, ainsi, accueilli une nouvelle magistrate, Mme Ségolène Thierry, 30 ans, qui a été installée le 5 octobre dernier après avoir prêté serment.



Mme Thierry occupait précédemment les fonctions de conseiller au tribunal administratif de Nantes et qui est par ailleurs titulaire d’un Master 2 en droit du contentieux public, sera un atout pour la chambre pour remplir au mieux ses missions au service de la transparence et du bon usage des deniers publics. Le même jour, la chambre a bénéficié du renfort d’une vérificatrice, Mme Typhanie Guillotin, titulaire d’un master de droit public spécialité « conseil et contentieux des personnes publiques » à l’Université de Rennes. Ancienne élève de l’institut régional d’administration de Nantes, l’intéressée était précédemment en poste à la préfecture de Seine st Denis, en qualité d’adjointe au chef de bureau des finances locales. Elle saura faire profiter la chambre de sa compétence budgétaire.