Une belle journée olympique & paralympique est programmée au complexe sportif Calvi-Balagne

Après avoir reçu plus de 400 scolaires lors de la semaine Olympique et Paralympique, place au grand public avec un programme complet qui viendra rythmer ce samedi 18 juin au complexe sportif intercommunal.

Cette manifestation, découlant du label « Terre de Jeux » obtenu par la communauté de communes Calvi Balagne a pour but de créer une dynamique autour des associations sportives du territoire et d’accompagner les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024.

La matinée sera dédié à des présentations et des échanges sur les thématiques du Sport Santé, sur la formation dans le domaine sportif et sur la nouvelle gouvernance du sport.

Toutes les personnes intéressés par l’organisation et le développement du sport peuvent participé à ce temps de présentation et d’échange.

Les ateliers débuteront à 10h pour se poursuivre jusqu’à midi.

L’après-midi, place à la pratique puisque les usagers pourront tester différentes disciplines sportives aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement.

Au programme, escalade, gymnastique, boxe, danse, bilan de santé, handball, rugby, volley, golf, pelote basque… viendront rythmer cet évènement sportif ouvert à tous.

Pour clôturer cette journée, une mise à l'honneur des sportives, qui se sont illustrées au cours de la saison, aura lieu à 16h30.

Une buvette sera tenue par l’association gymnique de Balagne, ce qui permettra au public de se rafraichir face aux fortes chaleurs attendues.

L’association de gymnastique clôturera d’ailleurs cette journée très sportive par un gala ou le public est bien entendu également convié.

Sportivement,