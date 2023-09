Un tournoi de football vétérans à Borgo

Ce week-end des 16 et 17 septembre de 10h à 16h est organisé au Country Club de Borgo, en partenariat avec le SCB, le tournoi de football vétérans « Plaza Lucien ».

Un tournoi très prisé réunira de nombreuses formations insulaires mais aussi de Martinique et de Nouvelle-Calédonie. De belle rencontres en perspective pour ceux qui aiment le football et avides de revoir d’anciens joueurs emblématiques.