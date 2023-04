Avec environ 2500 espèces de plantes, dont de nombreuses sont endémiques de l’île ou de sa région biogéographique (Corse, Sardaigne, archipel toscan), la flore corse est d'une exceptionnelle richesse.D'Ajaccio à Bonifacio, en passant pas les aiguilles de Bavella et les environs de Propriano, ce stage de botanique, ouvert à tous les curieux de nature, vous permettra de découvrir ou de mieux connaître cette diversité. Les interactions entre les plantes, le climat, le contexte géologique et l’Homme nous conduiront à définir les caractéristiques écologiques des grands paysages régionaux, des habitats naturels et des espèces qu'ils accueillent.Dans ce cadre un stage de botanique et paysages en Corse-du-Sud est organisé du 8 au 12 mai 2023 par Histoires naturelles EI / Pôle Sup Nature à Ajaccio.Info ++Site : https://histoiresnature. wordpress.com Tél. : 06 29 21 63 89 Courriel : jeanpierre.vigouroux29@gmail. com ou candidature@polesupnature.fr