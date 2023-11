Un rendez-vous pour les parents à la MJC de Santa Lucia di PortiVechju

RDV Corsica Dys-Tdah invite les parents à se joindre à un espace d'échange et de soutien animé par Karine DELCLOS, consultante en parentalité et formatrice en communication. Ce rendez-vous, qui sera le premier d'une série, est conçu pour fournir aux parents des outils éducatifs pour accompagner leurs enfants atteints de troubles Dys et/ou TDA-H.

L'occasion se présente le mercredi 15 novembre 2023, de 18h à 20h, à la MJC de Santa Lucia di PortiVechju. De plus, pour garantir la participation de tous, une option de visioconférence est également proposée, permettant aux parents de toute la Corse de se connecter à distance.

Ce rendez-vous se veut être un espace bienveillant pour les parents, offrant des conseils et des ressources précieuses pour soutenir leurs enfants et les aider à surmonter les défis liés aux troubles Dys et TDA-H.