Un nouveau rendez vous du Groupe Relais sur la commune de Propriano

Le mardi 14 novembre de 10h à 13h, un nouveau Groupe Relais vous accueille sur la commune de Propriano. Cette initiative s'inscrit dans une mission essentielle d'accompagnement, de représentation, de défense, et de soutien, en particulier dans les régions rurales.

Rendez-vous au Centre Commercial CASINO, quartier Vigna Majo, où l'équipe sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et préoccupations liées au handicap, à l'isolement, à la dépendance, ainsi qu'aux défis auxquels sont confrontés les aidants. Cette rencontre sera également l'occasion de présenter les ateliers gratuits du Programme "Education Thérapeutique du Patient" et de prendre les inscriptions pour ces ateliers.

L'événement réunit plusieurs associations engagées, telles que INSEME, Les Diabétiques de Corse, France ALZHEIMER U VAGHJIMU, le GEM TC CORSICA U SCONTRU, l’Equipe Relais Handicaps Rares Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse, France PARKINSON, SEP INSEME, le CRA CORSICA, CLAPE CORSE, ISATIS, qui seront à votre écoute pour répondre à vos besoins et préoccupations. Vos demandes seront transmises aux associations appropriées pour un soutien adapté.