Un loto pour la restauration de l'église de l'Annonciation à Urtaca

L'association de préservation du patrimoine d'Urtaca, en collaboration avec la commune d'Urtaca et la Fondation du Patrimoine, annonce la tenue d'un loto caritatif le samedi 4 novembre 2023. Les fonds récoltés lors de cet événement seront entièrement dédiés à la réhabilitation de l'église de l'Annonciation, un monument emblématique du XVIIe siècle.

L'église de l'Annonciation, située à Urtaca, est un trésor du patrimoine rural et religieux qui nécessite une importante restauration pour préserver son histoire et son caractère unique. La convention tripartite signée entre l'association, la commune d'Urtaca et la Fondation du Patrimoine atteste de l'engagement commun pour sauvegarder ce précieux héritage.