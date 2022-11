Un atelier contes au village de Sagone

Animé par un intervenant spécialisé, notre Atelier s'adresse aux enfants jusqu'à 6 ans, accompagnés d'un adulte référent.

C'est un moment de partage, de création et de jeu !Entrée libre et gratuite, réservations et informations au 06.34.39.20.90 ou contact.clapecorse@gmail. com nombre de places limitéAu plaisir de vous y retrouver !