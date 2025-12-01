U Festivale di a ruralita passe par le musée de Bastia

U Festivale di a ruralita passe ce samedi 15 novembre par le musée de Bastia où il organise une matinée culturelle ouverte à tous.

09h45 – Rendez-vous au Musée de Bastia

Visite guidée de l’exposition temporaire « Napoléon IV, le prince Corse oublié (1856-1879) », commentée par Alexandra Moretti, responsable des expositions temporaires.

À la suite de la visite, rencontre musicale « Da Levente a Punente », un dialogue inédit entre la guitare et le oud.

Au programme : musiques traditionnelles corses, orientales et classiques (Sor, Fauré, Satie, Bashir, Wahab, Brahem).

Interprètes : Sandrine Luigi (guitare) et Sarah Procissi (oud).

Entrée libre.