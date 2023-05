Trois appareils Acuvein pour l'hôpital de Bastia

Grâce à la générosité de ses donateurs, le Comité 2B de la Ligue contre le cancer a récemment effectué un don de trois appareils Acuvein aux services d'oncologie, de gastroentérologie et de pneumologie oncologie du Centre Hospitalier de Bastia.

Ces appareils Acuvein jouent un rôle essentiel dans l'amélioration du bien-être des patients en facilitant le travail du personnel hospitalier. En permettant une localisation précise des veines, ils contribuent à une meilleure administration des traitements et à une réduction des complications liées aux injections.

Le Comité tient également à souligner la disponibilité et l'efficacité de ses bénévoles dévoués qui ont œuvré sans compter pour mener à bien cette initiative. Leur engagement inlassable envers les patients atteints de cancer mérite d'être reconnu et salué.

Ces dons reflètent l'importance de la solidarité et de la coopération entre les organismes de santé et les organisations bénévoles. Le Comité 2B de la Ligue contre le cancer et le Centre Hospitalier de Bastia continuent de travailler main dans la main pour soutenir les patients dans leur combat contre le cancer et améliorer leur qualité de vie.

Le Comité tient à exprimer sa gratitude envers les donateurs et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, rappelant que chaque geste compte dans la lutte contre le cancer.