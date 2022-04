Travaux sur la route des Sanguinaires : mise en place d'un itinéraire alternatif

Des travaux d’aménagement ont été entrepris il y a quelques mois par la Collectivité de Corse sur la RD111 qui relie la ville d’Aiacciu au Grand site de la Parata. Si les travaux sur les sections 1,2, 3 sot terminés, l’aménagement de la section Trottel-Cimetière est actuellement en cours. Ces travaux importen la circulation en raison de la mise en place d’un alternat, mais uniquement en journée, hors week-end et jours fériés.

Pendant les mois de juin et de septembre 2022, des travaux de maçonneries n’impactant pas la circulation vont se poursuivre.

Le chantier sera en revanche totalement suspendu pendant les mois de juillet et août 2022.

A partir d’octobre 2022, les travaux entre la Chapelle des Grecs et le Trottel reprendront pour être finalisés avant la saison estivale 2023. Ces travaux pourront alors de nouveau impacter la circulation (phase d’alternat).

Lors des phases de travaux sous alternat, il est ainsi conseillé de privilégier l’itinéraire de contournement via la RD11B et la RD111B (Col de Saint-Antoine – Terre Sacrée), récemment modernisé par la Collectivité de Corse (cf carte ci-dessus).

La Collectivité de Corse met tout en oeuvre pour limiter la gêne occasionnée et remercie par avance les usagers de leur compréhension.